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Духовской Иоанн Родионович

Место рождения

Путивль, Сумська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Родион Артемьевич

Мать: Мария Михеева

Путивль, Сумська область
Работа или профессия
С 1782 по 1832
Путивль, Сумська область
пономарь, дьячок Борисоглебской церкви, Спасо-Преображенского собора
Рождение ребёнка
02.02.1788 ст.

Сын: Духовской Никифор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Духовской Федор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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