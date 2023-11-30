Духовской Иоанн Родионович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Родион Артемьевич
Мать: Мария Михеева
Работа или профессия
С 1782 по 1832
пономарь, дьячок Борисоглебской церкви, Спасо-Преображенского собора
Рождение ребёнка
02.02.1788 ст.
Сын: Духовской Никифор Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Пелагея Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно