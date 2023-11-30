Павел Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1856
Отец: Григорий Иванов
Мать: Елена Яковлева
Бракосочетание
04.11.1879
Жена: Ирина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.01.1881
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
19.05.1883
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ефимий Павлов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
18.10.1887
Сын: Иоанн Павлов
Мать ребёнка: Агафия Павлова
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Павлова
Смерть
Неизвестно