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Павел Григорьев

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1856

Отец: Григорий Иванов

Мать: Елена Яковлева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1879

Жена: Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.01.1881

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1883

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ефимий Павлов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1887

Сын: Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Агафия Павлова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Павлова

Смерть
Неизвестно
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