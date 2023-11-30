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Некрасов Николай Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Алексей

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1800

Сын: Некрасов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Кирилловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1802

Сын: Некрасов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Кирилловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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