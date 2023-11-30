Некрасов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1800
Сын: Некрасов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пелагея Кирилловна
Рождение ребёнка
25.04.1802
Мать ребёнка: Пелагея Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кирилловна
Смерть
Неизвестно