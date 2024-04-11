Епанчинцева (--) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Епанчинцева Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Гуляева (Епанчинцева) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Епанчинцев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно