Епанчинцева (--) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчинцева (--) Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епанчинцев Алексей Афанасьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Епанчинцева Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Гуляева (Епанчинцева) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Епанчинцев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Епанчинцев Алексей Афанасьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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