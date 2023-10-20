Голдецкая Ирина Альфредовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдецкая Ирина Альфредовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981

Отец: Голдецкий Альфред

Мать: Шульгат Нина Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.2003

Сын: Василевский Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Василевский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
29.08.2004

Сын: Василевский Глеб Дмитриевич

Отец ребёнка: Василевский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Дмитрий Александрович

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