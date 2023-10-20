Голдецкая Ирина Альфредовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1981
Отец: Голдецкий Альфред
Мать: Шульгат Нина Федоровна
Рождение ребёнка
06.03.2003
Сын: Василевский Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Василевский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
29.08.2004
Сын: Василевский Глеб Дмитриевич
Отец ребёнка: Василевский Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно