Латынцева Неонила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латынцева Неонила Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1897

Дочь: Латынцева Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Латынцев Евграф Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латынцев Евграф Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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