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Егоров Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

09.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Егоров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чернова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1904

Сын: Егоров Алексей Егорович

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Никифор Егорович

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Марфа Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Егорова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.1943
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