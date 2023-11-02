Егоров Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти09.04.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Егоров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чернова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1904
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Марфа Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Егорова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Никифор Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.04.1943