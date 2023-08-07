Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Соломея Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Афимья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно