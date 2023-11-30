Багдасарян (Петракова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багдасарян (Петракова) Татьяна Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956

Отец: Петраков Александр Абрамович

Мать: Петракова Эльма Оттовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.11.1984

Муж: Багдасарян Владимир Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.08.1985

Сын: Багдасарян Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.1989

Дочь: Дмитриченко Марта Владимировна

Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dmitricenko Marta

Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russian Federation
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