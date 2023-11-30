Багдасарян (Петракова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956
Бракосочетание
10.11.1984
Рождение ребёнка
29.08.1985
Сын: Багдасарян Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович
Рождение ребёнка
10.03.1989
Дочь: Дмитриченко Марта Владимировна
Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Dmitricenko Marta
Отец ребёнка: Багдасарян Владимир Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russian Federation