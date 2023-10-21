(Эссаулова) Феодора Стефановна
Место рожденияКрещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Дата рождения11.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
11.10.1904
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Сегодня т.е. 16.05.2017 в архиве нашла запись о её рождении 11.10.1904 и в этот же день крещении. крёстный Николай Григорьевич Пискунов крёстная крестьянская жена Дарья Фроловна Шуткова
Смерть
Неизвестно