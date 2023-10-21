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(Эссаулова) Феодора Стефановна

Место рождения

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

11.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1904

Отец: Эссаулов Стефан Артемьевич

Мать: Эссаулова Ефросинья Яковлевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Сегодня т.е. 16.05.2017 в архиве нашла запись о её рождении 11.10.1904 и в этот же день крещении. крёстный Николай Григорьевич Пискунов крёстная крестьянская жена Дарья Фроловна Шуткова
Смерть
Неизвестно
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