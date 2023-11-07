- Ефросинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Ефросинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Соколова Акулина Андреевна

Отец ребёнка: - Андрей Васильевич

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.

Дочь: - Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: - Андрей Васильевич

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Андрей Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1910 ст.
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