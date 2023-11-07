- Ефросинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Соколова Акулина Андреевна
Отец ребёнка: - Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.
Дочь: - Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: - Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Андрей Васильевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1910 ст.