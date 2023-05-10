Просяных Просенов Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Просенов Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Разгоняева Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Просяных Дарья Федоровна
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просяных Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно