Просяных Просенов Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просяных Просенов Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Просенов Егор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Разгоняева Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Просяных Дарья Федоровна

Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просяных Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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