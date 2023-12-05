Foster Mikhail «Michael» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Foster Mikhail «Michael»

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1890

Дата смерти

27.01.1891

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

CR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1890

Отец: Foster William

Мать: Ol’Gin Olga

Geneanet Community Trees Index | Ancestry.com Operations, Inc. | Ancestry.com | &lt;i&gt;Geneanet Community Trees Index&lt;/i&gt;. Paris, France: Geneanet.
Смерть
27.01.1891
Geneanet Community Trees Index | Ancestry.com Operations, Inc. | Ancestry.com | &lt;i&gt;Geneanet Community Trees Index&lt;/i&gt;. Paris, France: Geneanet.
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