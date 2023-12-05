Foster Mikhail «Michael»
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1890
Дата смерти27.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1890
Отец: Foster William
Мать: Ol’Gin Olga
Geneanet Community Trees Index | Ancestry.com Operations, Inc. | Ancestry.com | <i>Geneanet Community Trees Index</i>. Paris, France: Geneanet.
Смерть
27.01.1891
Geneanet Community Trees Index | Ancestry.com Operations, Inc. | Ancestry.com | <i>Geneanet Community Trees Index</i>. Paris, France: Geneanet.