Кочмарек Иосиф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
06.11.1887 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Военная служба
1887 ст.
Уволенный в запас армии канонир 4-й батареи 5-й резервной артиллерийской бригады.
Смерть
Неизвестно