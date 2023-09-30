Кочмарек Иосиф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочмарек Иосиф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
06.11.1887 ст.

Жена: Кочмарек Ефросинья Кирилловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Военная служба
1887 ст.
Уволенный в запас армии канонир 4-й батареи 5-й резервной артиллерийской бригады.
Смерть
Неизвестно
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