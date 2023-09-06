Балаев Михаил 2 Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892
Рождение ребёнка
04.01.1914
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
13.11.1919
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
16.09.1922
Сын: Балаев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно