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Балаев Михаил 2 Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1892

Отец: Балаев Василий Никифорович

Мать: Балаева Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
04.01.1914

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
13.11.1919

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
16.09.1922

Сын: Балаев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Балаева Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балаева Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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