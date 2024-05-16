Тогулева (Макшанцева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тогулев Сергей
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тогулев Сергей
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тогулев Сергей
Смерть
Неизвестно