Тогулева (Макшанцева) Вера 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тогулева (Макшанцева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Макшанцев Петр Гаврилович

Мать: Макшанцева (Морозова) Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тогулев Сергей

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тогулев Сергей

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тогулев Сергей

Смерть
Неизвестно

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