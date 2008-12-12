Пискарева (Соловьева) Галина
Место рожденияЯрославская область, Волково
Дата рождения18.12.1934
Дата смерти12.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934
Отец: Соловьев Павел
Мать: Соловьева Анна
Ярославская область, Волково
Рождение ребёнка
27.12.1958
Сын: Пискарев Владимир
Отец ребёнка: Пискарев Николай
Смерть
12.12.2008
ул. Подвойского
Похороны
Неизвестно
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Всеволожское кладбище 2