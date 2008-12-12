Пискарева (Соловьева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева (Соловьева) Галина

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Место рождения

Ярославская область, Волково

Дата рождения

18.12.1934

Дата смерти

12.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934

Отец: Соловьев Павел

Мать: Соловьева Анна

Ярославская область, Волково
Рождение ребёнка
27.12.1958

Сын: Пискарев Владимир

Отец ребёнка: Пискарев Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.12.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Подвойского
Похороны
Неизвестно
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Всеволожское кладбище 2
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