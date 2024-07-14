Шишкина Пелагея Михайлова 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Пелагея Михайлова

Шишкина Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шишкин Михаил Андреев

Мать: не указана

теория есть в 1917г ей 12 лет
Восприемник
02.12.1915 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
девица Николай Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Иванова теория
Смерть
После 1917
есть в 1917г

Мы используем куки для улучшения работы сайта.