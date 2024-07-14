Шишкина Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шишкин Михаил Андреев
Мать: не указана
теория есть в 1917г ей 12 лет
Восприемник
02.12.1915 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
девица Николай Михаил Андреев Шишкин и Екатерина Иванова теория
Смерть
После 1917
есть в 1917г