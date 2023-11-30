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Шунулина Гликерия Семенова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.05.1908

Дата смерти

23.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908

Отец: Шунулин Семен Ефимов

Мать: Шунулина Дарья Петрова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной фельдфебель с. Ново-Чемровского Семен Ефимов Шунулин и законная жена Дарья Петрова. Восприемник - крестьянская девица того же села Марфа Петрова Крючкова
Смерть
23.06.1908
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. Умерла в 2 месяца от слабости
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