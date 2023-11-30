Шунулина Гликерия Семенова
Место рождения
Дата рождения08.05.1908
Дата смерти23.06.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908
Отец: Шунулин Семен Ефимов
Мать: Шунулина Дарья Петрова
144-6-880. ГААК, г. Барнаул. Запасной фельдфебель с. Ново-Чемровского Семен Ефимов Шунулин и законная жена Дарья Петрова. Восприемник - крестьянская девица того же села Марфа Петрова Крючкова
Смерть
23.06.1908
144-6-879. ГААК, г. Барнаул. Умерла в 2 месяца от слабости