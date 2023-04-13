Харченко Алексей Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1958
Сын: Харченко Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Харченко Лидия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харченко Лидия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно