Харченко Алексей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Алексей Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1958

Сын: Харченко Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Харченко Лидия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Лидия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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