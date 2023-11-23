Гурновский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурновский Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Юзинович Альбина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гурновский Станислав (Стенли) Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Гурновский Стефан Антонович

Мать ребёнка: не указана

д. Зыгмунтишки, Ивьевский р-н, Гродненской обл. , Беларусь (в те времена Гродненская губерния Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурновский Константин Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурновский Ян Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шептунович Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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