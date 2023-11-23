Гурновский Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Юзинович Альбина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гурновский Станислав (Стенли) Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Гурновский Стефан Антонович
Мать ребёнка: не указана
д. Зыгмунтишки, Ивьевский р-н, Гродненской обл. , Беларусь (в те времена Гродненская губерния Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурновский Константин Антонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шептунович Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно