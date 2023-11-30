Жмаева (Боровикова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖмаева (Боровикова) Тамара Александровна

Жмаева (Боровикова) Тамара Александровна

Место рождения

Тавда, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

14.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1951

Отец: Боровиков Александр Григорьевич

Мать: Боровикова Таисия Александровна

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1975

Сын: Жмаев Артем Петрович

Отец ребёнка: не указан

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.03.1980

Дочь: Кочура Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Жмаев Петр Петрович

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.08.1987

Сын: Жмаев Александр Петрович

Отец ребёнка: Жмаев Петр Петрович

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жмаев Петр Петрович

Урай, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close