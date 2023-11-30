Жмаева (Боровикова) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1951
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1951
Рождение ребёнка
14.12.1975
Сын: Жмаев Артем Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1980
Дочь: Кочура Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Жмаев Петр Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1987
Отец ребёнка: Жмаев Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жмаев Петр Петрович