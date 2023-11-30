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Усольцев Борис Михайлович

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947

Отец: Усольцев Михаил Георгиевич

Мать: Усольцева Александра Павловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1952
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
03.04.1970

Жена: Усольцева Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
31.01.1972

Сын: Усольцев Матвей Борисович

Мать ребёнка: Усольцева Татьяна Антоновна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.11.1977

Дочь: Баранова-Вдовина Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Усольцева Татьяна Антоновна

Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Учитель математики в Равнецкой сельской школе
Работа или профессия
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Директор Равнецкой сельской школы
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