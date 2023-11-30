Усольцев Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.08.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947
Место жительства
С 1952
Бракосочетание
03.04.1970
Рождение ребёнка
31.01.1972
Сын: Усольцев Матвей Борисович
Мать ребёнка: Усольцева Татьяна Антоновна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.11.1977
Дочь: Баранова-Вдовина Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Усольцева Татьяна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики в Равнецкой сельской школе
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Равнецкой сельской школы