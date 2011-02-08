Бессонов Андрей Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1982
Дата смерти08.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Бракосочетание
07.11.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.2011
Похороны
Неизвестно
Нижнедевицкое, Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia