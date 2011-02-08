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Бессонов Андрей Геннадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1982

Дата смерти

08.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982

Отец: Бессонов Геннадий Викторович

Мать: Бессонова Александра Васильевна

Бракосочетание
07.11.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2011
Похороны
Неизвестно
Нижнедевицкое, Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia
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