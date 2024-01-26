Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Романенок Артем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Романенок Константин
Отец ребёнка: Романенок Артем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно