Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Романенок Артем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Романенок Константин

Отец ребёнка: Романенок Артем Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенок Артем Васильевич

Смерть
Неизвестно
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