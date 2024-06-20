Кенин Тихон Петрович Около 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кенин Тихон Петрович

Место рождения

Мефодовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Мефодовка, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
15.10.1925

Жена: Кенина (Казила) Евфросиния Марковна

Очкино, Сумська область
Для Тихона - третий брак (вдов по второму браку, для Евфросинии - разведена по первому браку.
Смерть
Неизвестно

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