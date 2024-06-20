Кенин Тихон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
15.10.1925
Очкино, Сумська область
Для Тихона - третий брак (вдов по второму браку, для Евфросинии - разведена по первому браку.
Смерть
Неизвестно