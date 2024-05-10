Копейкина Пелагея Алексеева 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
22.02.1835 ст.

Сын: Копейкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев

д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
29.04.1836 ст.

Дочь: Копейкина Александра Иванова

Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев

д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Копейкин Константин Иванов

Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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