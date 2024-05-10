Копейкина Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1835 ст.
Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев
д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
29.04.1836 ст.
Дочь: Копейкина Александра Иванова
Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев
д. Рыбина, Карташевской волости, Тарского уезда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Копейкин Константин Иванов
Отец ребёнка: Копейкин Иван Алексеев
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно