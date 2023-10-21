Едрёнкин Григорий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Григорий Никитович

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Едрёнкин Никита Евдокимович

Мать: Дарья Елистратова

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
18.10.1875

Сын: Едрёнкин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Едрёнкина Евдокия Епифановна

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Евдокия Епифановна

Смерть
Неизвестно
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