Едрёнкин Григорий Никитович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Едрёнкин Никита Евдокимович
Мать: Дарья Елистратова
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
18.10.1875
Сын: Едрёнкин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Едрёнкина Евдокия Епифановна
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно