Прейс Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прейс Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прейс Елена Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прейс Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прейс Елена Михайловна

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