Прейс Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прейс Елена Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прейс Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прейс Елена Михайловна