Моргачева Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мешуков Гавриил Гордеевич
Мать: не указана
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками пи крещении были Никифор ... Показать все
Смерть
Неизвестно