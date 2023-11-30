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Моргачева Мария Гавриловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мешуков Гавриил Гордеевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками пи крещении были Никифор ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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