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Шонгинъ Кириллъ
Шонгинъ Кириллъ
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Древо
Место рождения
хуторъ Покровскій
Дата рождения
1893
Пол
Мужской
Отец
Шонгинъ Їоаннъ
1870 г.р.
Мать
Шонгина (Варганова) Агаѳія
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Шонгинъ Їоаннъ
Мать:
Шонгина Агаѳія
хуторъ Покровскій
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