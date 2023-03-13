Шонгинъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгинъ Кириллъ

Место рождения

хуторъ Покровскій

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шонгинъ Їоаннъ

Мать: Шонгина Агаѳія

хуторъ Покровскій
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