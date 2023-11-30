Кулшик Семён Константинович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кулшик Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кулшик Евгения Семёновна
Мать ребёнка: Кулшик Варвара
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кулшик Варвара
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кулшик Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулшик Варвара
Смерть
Неизвестно