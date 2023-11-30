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Кулшик Семён Константинович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кулшик Константин Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кулшик Евгения Семёновна

Мать ребёнка: Кулшик Варвара

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кулшик Иван Семёнович

Мать ребёнка: Кулшик Варвара

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фурдак Макарий Семёнович

Мать ребёнка: Кулшик Варвара

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулшик Варвара

Смерть
Неизвестно
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