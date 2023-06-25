Подзорова Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1853

Дочь: Подзорова Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1855

Сын: Подзоров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Подзорова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1860

Сын: Подзоров Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1863

Дочь: Подзорова Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1865

Дочь: Подзорова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Отметка от 07.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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