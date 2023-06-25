Подзорова Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1853
Дочь: Подзорова Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1855
Сын: Подзоров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Подзорова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
29.04.1860
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1863
Дочь: Подзорова Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1865
Дочь: Подзорова Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Подзоров Сергей Яковлевич
Отметка от 07.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно