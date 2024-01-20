Яровая Мелания Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1910
Дочь: Яровая Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQQM-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Яровая Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQQM-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Яровой Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3S-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.07.1914
Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YQ-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC9-15Z3
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно