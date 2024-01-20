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Яровая Мелания Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1910

Дочь: Яровая Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQQM-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Яровая Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQQM-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Яровой Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3S-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.07.1914

Сын: Яровой Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Яровой Алексей Игнатьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YQ-T?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XC9-15Z3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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