Гермашев Артем Гарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.2017
Сын: Гермашев Владимир Артемович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2022
Дочь: Гермашева Анна Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности