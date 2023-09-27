Гермашев Артем Гарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гермашев Артем Гарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

Я
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.2017

Сын: Гермашев Владимир Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2022

Дочь: Гермашева Анна Артемовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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