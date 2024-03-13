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Максимова Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Максимова Домника Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Дочь: Листова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Сын: Максимов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.

Дочь: Максимова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.

Дочь: Максимова Афанасия Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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