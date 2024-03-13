Максимова Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Максимова Домника Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.
Дочь: Листова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.
Сын: Максимов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.
Дочь: Максимова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1896 ст.
Дочь: Максимова Афанасия Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно