Ястребцов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1942
Дата смерти07.01.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1942
Отец: Ястребцов Илья
Рождение ребёнка
05.10.1970
Дочь: Крупенченкова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1973
Сын: Ястребцов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна
Смерть
07.01.2012