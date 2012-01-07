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Ястребцов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1942

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1942

Отец: Ястребцов Илья

Мать: Ястребцова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.10.1970

Дочь: Крупенченкова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1973

Сын: Ястребцов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ястребцова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ястребцова Лидия Михайловна

Смерть
07.01.2012
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