Смирнова (Петрова) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Петрова) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Петров Максим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1858 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.01.1865 ст.

Сын: Смирнов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Смирнов Ефим Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Смирнов Ефим Стефанович

Смерть
Неизвестно
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