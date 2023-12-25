Смирнова (Петрова) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Петров Максим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1858 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.01.1865 ст.
Сын: Смирнов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Смирнов Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Смирнов Ефим Стефанович
Смерть
Неизвестно