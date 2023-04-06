Гильмизямал Бикмухамметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмизямал Бикмухамметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Бикмуххамет Бикбович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.03.1879

Муж: Хоснулла Гафиятулла

Рождение ребёнка
06.07.1881

Сын: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1884

Сын: Гафиятуллин Насыбула Хуснуллович

Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1888

Дочь: Гафиятуллина Шарифзямал Хуснулловна

Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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