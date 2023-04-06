Гильмизямал Бикмухамметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Бикмуххамет Бикбович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.03.1879
Муж: Хоснулла Гафиятулла
Рождение ребёнка
06.07.1881
Сын: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла
Рождение ребёнка
26.02.1884
Сын: Гафиятуллин Насыбула Хуснуллович
Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла
Рождение ребёнка
14.11.1888
Дочь: Гафиятуллина Шарифзямал Хуснулловна
Отец ребёнка: Хоснулла Гафиятулла
Смерть
Неизвестно