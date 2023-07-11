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Клочков Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Алтайский край, Косихинский район, село Косиха

Дата рождения

08.11.1921

Дата смерти

01.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край, Косихинский район, село Косиха
Рождение ребёнка
15.12.1946

Дочь: Головина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Клочков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.02.1951

Дочь: Клочкова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.05.1953

Сын: Клочков Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.08.1955

Дочь: Борисенко Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
01.05.1993
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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