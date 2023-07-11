Клочков Дмитрий Кузьмич
Место рожденияАлтайский край, Косихинский район, село Косиха
Дата рождения08.11.1921
Дата смерти01.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край, Косихинский район, село Косиха
Рождение ребёнка
15.12.1946
Дочь: Головина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
23.02.1949
Сын: Клочков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
08.02.1951
Дочь: Клочкова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
07.05.1953
Сын: Клочков Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
31.08.1955
Дочь: Борисенко Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Клочкова Анастасия Семеновна
Смерть
01.05.1993