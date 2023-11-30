Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Мария Маркова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Мария Маркова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Мария Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Маркова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно