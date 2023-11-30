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Иван Федоров

Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Мария Маркова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Мария Маркова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Мария Маркова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Маркова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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