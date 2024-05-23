Башлыкова Агрипина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Башлыкова Немова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Башлыков Михаил Иосифович
Широмасово, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно