Башлыкова Агрипина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Агрипина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Башлыкова Немова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Башлыков Михаил Иосифович

Широмасово, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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