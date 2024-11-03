Бруун Елизавета
женский, родилась 11.06.1924, Копенгаген
умерла 11.02.1994, коммуна Саснаж, Фонтен-Сассенаж, Изер, Овернь — Рона — Альпы, Французская Республика
ОтецБруун Ханс Эмиль Вальдемар15.07.1898 г.р.
МатьНостиц-Безобразова (Безобразова) Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
Супруги
Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль06.07.1926 г.р.
Дети
Павлофф Мишель Николя Жан1954 г.р.
Павлофф Жан Анри Базиль29.06.1955 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924
Бракосочетание
11.11.1952
Рождение ребёнка
1954
Сын: Павлофф Мишель Николя Жан
Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль
Рождение ребёнка
29.06.1955
Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Павлофф Алексис Эмиль Владимир
Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Павлофф Катрин
Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль
Смерть
11.02.1994
коммуна Саснаж, Фонтен-Сассенаж, Изер, Овернь — Рона — Альпы, Французская Республика