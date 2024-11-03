Бруун Елизавета 11.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бруун Елизавета

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.06.1924, Копенгаген

умерла 11.02.1994, коммуна Саснаж, Фонтен-Сассенаж, Изер, Овернь — Рона — Альпы, Французская Республика

Отец
Бруун Ханс Эмиль Вальдемар15.07.1898 г.р.
Мать
Ностиц-Безобразова (Безобразова) Елизавета ВладимировнаНеизвестно г.р.
Супруги
Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль06.07.1926 г.р.
Дети
Павлофф Мишель Николя Жан1954 г.р.
Павлофф Жан Анри Базиль29.06.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924

Отец: Бруун Ханс Эмиль Вальдемар

Мать: Ностиц-Безобразова (Безобразова) Елизавета Владимировна

Бракосочетание
11.11.1952

Муж: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль

Посольство Франции, Копенгаген, Дания

Рождение ребёнка
1954

Сын: Павлофф Мишель Николя Жан

Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль

Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Павлофф Жан Анри Базиль

Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Павлофф Алексис Эмиль Владимир

Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Павлофф Катрин

Отец ребёнка: Павлофф (Павлов) Мишель Николя Базиль

Смерть
11.02.1994
коммуна Саснаж, Фонтен-Сассенаж, Изер, Овернь — Рона — Альпы, Французская Республика

Место погребения: Gentofte, Danemark

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