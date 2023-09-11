Сошников Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1976
Сын: Сошников Алескей Александрович
Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
29.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
07.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна