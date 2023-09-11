Сошников Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошников Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1976

Сын: Сошников Алескей Александрович

Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
29.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
07.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сошникова Людмила Владимировна

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