Багаева (Бурухина) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Бурухин Андрей Иванович
Мать: Матрёна Герасимова
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Лукино, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1920
Отец ребёнка: Багаев Павел Леонтьевич
Лукинка, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Смерть
Неизвестно