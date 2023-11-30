Багаева (Бурухина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева (Бурухина) Татьяна Андреевна

Место рождения

Кармалка, Ивановская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Бурухин Андрей Иванович

Мать: Матрёна Герасимова

Кармалка, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Муж: Багаев Павел Леонтьевич

Лукино, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Багаев Степан Павлович

Отец ребёнка: Багаев Павел Леонтьевич

Лукинка, Ивановская волость, Бугульминский уезд
Смерть
Неизвестно
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