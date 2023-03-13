Крыгина (Черкасова) Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Черкасова) Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1892

Муж: Крыгинъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Крыгинъ Прокофій

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Крыгинъ Сергей

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Крыгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1897

Дочь: Крыгина Гликерія

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1899

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1905

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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