Крыгина (Черкасова) Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1892
Муж: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.07.1893
Сын: Крыгинъ Прокофій
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.10.1894
Сын: Крыгинъ Сергей
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.01.1896
Сын: Крыгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.05.1897
Дочь: Крыгина Гликерія
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.08.1899
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1905
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Крыгинъ Иванъ