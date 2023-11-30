Егоров Наум Егорович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егоров Наумов Елисей Наумович
Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Егорова Наумова Матрена Наумовна
Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна
Смерть
Неизвестно