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Егоров Наум Егорович

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Место рождения

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Егор

Мать: не указана

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Егоров Василий Наумович

Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Егоров Наумов Елисей Наумович

Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Егорова Наумова Матрена Наумовна

Мать ребёнка: Егорова Агафья Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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