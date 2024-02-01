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Панькив Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1988

Отец: Панькив Анатолий

Мать: Панькив Татьяна Николаевна

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