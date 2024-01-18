Александрова (Полякова) Ольга Алексеевна
Место рожденияСмоленская губерния, Вяземский уезд, Осташовская волость, приход Сумороково, деревня Сопотово
Дата рождения01.07.1896
Дата смерти18.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896
Отец: Поляков Алексей Павлович
Мать: Полякова Мария Андреевна
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Осташовская волость, приход Сумороково, деревня Сопотово
Рождение ребёнка
13.02.1925
Дочь: Усова Нинель Павловна
Отец ребёнка: не указан
г.Москва
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Смерть
18.03.1985
г.Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Калитниковское кладбище