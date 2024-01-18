Александрова (Полякова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Полякова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Смоленская губерния, Вяземский уезд, Осташовская волость, приход Сумороково, деревня Сопотово

Дата рождения

01.07.1896

Дата смерти

18.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1896

Отец: Поляков Алексей Павлович

Мать: Полякова Мария Андреевна

Смоленская губерния, Вяземский уезд, Осташовская волость, приход Сумороково, деревня Сопотово
Рождение ребёнка
13.02.1925

Дочь: Усова Нинель Павловна

Отец ребёнка: не указан

г.Москва
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Смерть
18.03.1985
г.Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Калитниковское кладбище
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