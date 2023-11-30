Ишкова (Павлова) Феодосия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Павлов Михаил Гурьев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1899
Дочь: Стефанида Владимирова
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Наталья Владимирова
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
23.01.1903
Сын: Ишков Григорий Владимиров
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Ишков Митрофан Владимиров
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
19.11.1913
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
18.12.1914
Дочь: Анастасия Владимирова
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Мария Владимирова
Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев
Смерть
Неизвестно