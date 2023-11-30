Ишкова (Павлова) Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Павлова) Феодосия Михайлова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Павлов Михаил Гурьев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1899

Дочь: Стефанида Владимирова

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Сын: Ишков Григорий Владимиров

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Ишков Митрофан Владимиров

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Ишков Николай Владимиров

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1914

Дочь: Анастасия Владимирова

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Мария Владимирова

Отец ребёнка: Ишков Владимир Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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